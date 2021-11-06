بيومي فؤاد يهنئ جماهير الأهلي بفوزهم

شارك الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، جمهوره بصورة عقب فوز النادي الأهلي بمباراة أمس.

ونشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهر فيها بصحبة نجوم الكرة بالأهلي، والأخوين الفنانين كريم وأحمد فهمي، وكتب فؤاد معلقا من خلال صورتهم:"ألف مبروووك لجماهير النادي الأهلي ???? هارد لك لجماهير الزمالك".

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