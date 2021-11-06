الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل غير متوقعة صدمت جماهيرها أثارت عارضة الأزياء السعودية هلا عبدالله جدلاً واسعاً حول حديثها عن طريقة صلاتها غير العادية، والتي لا تُشبه صلاة المسلمين رغم أنها مُسلمة.

وقالت هلا في لقاء عبر برنامج ABtalks عبر “اليوتيوب”: “أنا لا أصلي مثل ما تعلمنا في كُتب الدين، بل أصلي بمفهومي الذي اكتشفته حول الصلاة، وأقوم بها بالطريقة الاقرب إلى قلبي”. وتابعت هلا: “لا يهمني أحد، ولا من يقول أن أضع يدي هنا أو هناك، أنا أصلي بالطريقة التي أشعر بها أنني قريبة من الله، وأتواصل مع نفسي ومع الله، وأشعر بأن هذا الأمر يساعدني كثيراً”.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

نجمة سعودية شهيرة تفاجى الجميع وتخترع صلاة جديدة : “لا أصلي مثل ما علمتنا كُتب الدين”! .. لن تتوقع من تكون ؟

أشهر نجمة فائقة الجمال تتزوج من بطل فلم" انت اطرق بابي " بعد انتهاء التصوير .. شاهد من تكون ؟

نتائجها تفوق الخيال .. معجزة جبارة تبحث عنها جميع النساء و السر في « لبان الذكر » | طريقة التحضير

تؤدي إلى الموت .. تحذير هذا ما يحدث بجسمك عند إهمال علاج جرثومة المعدة -تعرف على الاعراض وطريقة الشفاء؟

أشهر فنانة في مصر تسببت في بكاء الرئيس «السادات» ورفضت دعوته لتكريمها .. من تتوقع أن تكون؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

شاب وسيم وضع كاميرا مراقبة في غرفته لانه يشعر بشيء غريب اثناء النوم .. وفي الصباح اكتشف الصدمة؟

لن تصدق من هي .. أشهر فنانة في تاريخ السنما خدعت زوجها سنوات أنها مسلمة وهي« مسيحية» .. ومفاجأة مافعله بها عمر الشريف حتى فقدت السمع وتم دفنها بطريقة غريبة ؟

هذا ما وجدوه تحت سرير«دلال عبدالعزيز» بعد وفاتها .. مفاجأة كبيرة هزت أسرتها وصدمت الجميع ؟

وداعاً للأنسولين : منقوع هذه العشبة الشهيرة يضبط سكر الدم فورا و يقوي العظام وفوائد اخرى مذهلة | تناوله بهذا التوقيت

لن تصدق رد فعل الفنان «رشدي اباظة » عندما علم بخيانة زوجته له مع أمير عربي في شهر العسل ؟

تحدث اشياء غريبة في منزلها فوضعت كاميرا مراقبة سرا لتكتشفها.. وعند رؤيتها في الصباح كانت المفاجأة التي لا تخطر على البال !

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

احذر .. ظهور هذه العلامة في اللسان تدل على الإصابة بالسرطان.. اذهب الى الطبيب فورا

هل تتذكرون الفنان «يوسف منصور » .. لن تصدق أن هذه الفتاة الفائقة الجمال هي أبنته والمفاجأة في زوجته الممثلة الشهيرة | شاهد الصور

هذا المشروب الشائع على الريق يرفع السكر في الدم فوراً | ابتعد عنه

صدمة العمر .. شاهدت باب قبر زوجها يهتز وعندما فتحت القبر كانت المفاجأة الصادمة ؟

تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة!

عبلة كامل مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» كادت تتسبب بطلاق الفنانة «ناهد» وصفعة نور الشريف أصابت ابنتها بانهيار؟

فنانة مصرية شهيرة تزوجها ممدوح عبد العليم ووقعت في حب أعز أصدقائه وتم طردها من مصر لأسباب أخلاقية !.. لن تصدق من تكون ؟

تناول هذه العشبة المتواجدة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك خلال دقائق فقط وقل وداعا للأدوية !

أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

اقرأ أيضاً : أول رد فعل من والدة ياسمين صبري على وقع التصريحات النارية بين أبنتها ووالدها ؟

اقرأ أيضاً : تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يقول كلمته ولكن بعد فوات الأوان؟

اقرأ أيضاً : دارسة حديثة : ممارسة العلاقة الزوجية في هذا التوقيت يقصر العمر ويعجل بالموت؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وأثارت تصريحات هلا جدلاً وغضباً واسعين ضدها من قبل المُتابعين الذين رأوا أن تصريحاتها قد تصل إلى حد الكُفر، فكتب مُتابع: “وتقول جهنم هل من مزيد؟”. وكتبت دلال العزمي: ” بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً”. وسخرت سوسا قائلة: “خلاص يا بنات كل وحده منا تصلي الصلاة اللي تريحها على كيف امك الدين ؟”.

ووصفها آخر بالرويضبة وكتب: “رويبضه حتى مفهوم الصلاة وطريقتها يبغون يحرفون فيها ويخلونها حريه”.