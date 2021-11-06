لعشاق مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" .. مفاجأة كبرى بشأن الجزء الثاني بعدما منعته سيدة مصر الأولى سوزان مبارك

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي” من أجمل المسلسلات المصرية التي تم عرضها على مر السنوات، حيث أنه مسلسل اجتماعي درامي يدور في إطار كوميدي جميل أحبه الكبير والصغير، ومازال حتى الان يعتبر من المسلسلات المفضلة لدى الكثيرين سواء من نجوم الفن أو المشاهدين.

وطالب العديد من الجمهور بتقديم جزأ ثاني من المسلسل لما فيه من أحداث ممتعة يريدون استكمال قصتها، حيث أن المسلسل قام بتجسيد فئات كثيرة من المجتمع والبيوت المصرية البسيطة في ذلك الوقت.

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سوزان مبارك تمنع عرض الجزأ الثاني من “لن أعيش في جلباب أبي”

لن أعيش في جلباب أبي

كشف المؤلف والسيناريست مصطفى محرم، قبل سنوات من وفاته أنه كان هناك بالفعل مشروع لتصوير وعرض الجزأ الثاني من المسلسل، ولكن تم منعه بناء على رغبة سيدة مصر الأولى سوزان مبارك.

وأوضح، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن صفوت الشريف كان قد تحدث معه وأمره بمنع تصوير الجزأ الثاني لأن المسلسل لم ينل إعجاب سوزان مبارك، وهدده أنه إذا تم التصوير لم يتم عرضه على القنوات على الإطلاق، مما جعله يتوقف عن الفكرة إجباريا.