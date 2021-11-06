وزيرة الثقافة فى زيارة الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

عبد الدايم : محتويات الجناح تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية وإنجازات التنمية والتطوير الحديثة فى مختلف المسارات

حرصت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على زيارة جناح مصر بمعرض اكسبو دبي وأبدت الفخر والاعتزاز بالإقبال والاهتمام الجماهيري غير المسبوق الذي شهدته أروقته والذي جسد بعمق قيمة ومكانة مصر على الصعيدين العربي والدولي، كما أثنت على اسلوب العرض والذى يعبر عن الامكانات المميزة للمتخصصين من ابناء الوطن فى هذا المجال ، مؤكدة ان المحتويات تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية العريقة وانجازات التنمية والتطوير الحديثة بالدولة والتى تتوهج فى مختلف المسارات ، وأضافت إن الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الزوار من مختلف دول العالم، واضافت ان ذلك يعكس استراتيجيات الدولة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات واشارت الي الجمهورية الجديدة وما وصلت اليه مصر في محاور التنمية المختلفة حتي ان الجناح المصري أصبح محط انظار العالم وهو ما يعكس تفرد الشخصية المصرية في التصميم والابتكار من خلال المحتوى المقدم والذي يؤكد علي حوار الحضارات ولقاء الثقافات ، ولفتت الي المشاركات الفنية والمعرفية لوزارة الثقافة في المعرض واهميتها في التواصل مع العالم .

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