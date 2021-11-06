مازح الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر جمهوره،علي غرار فوز الاهلي بالخماسية أمس،أمام نظيره الزمالك. وكتب من خلال حسابه الشخصي ببموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:"إلى كل الجهات المعنيه : انا الشاعر ايمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكيه الفكريه والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الادبي أطالب شركة الساسام الفرنسيه والفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي : - تغيير جملة ان شا الله لسته الصبح بفكر فيك ل(خمسه) الصبح ولكم مني جزيل الشكر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن بهجت قمر يطالب بتغيير أغنية ”6 الصبح” لـ 5 الصبح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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