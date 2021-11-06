ريم مصطفى تتألق فى أحدث ظهورعبر الانستجرام

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وظهرت ريم بإطلالة انيقة مرتدية فستان اسود انيق،و اعتمدت مكياج غلب عليه الالوان الترابية حيث اعتمد تسريحة شعر إنسيابية وماكياج هادىء بسيط.

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