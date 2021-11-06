أتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما .. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور ؟

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الرياض - محمد الاطلسي - مروة الخطيب هي واحدة من أجمل الفنانات الشابات اللي تنبأ لهم الجمهور بمستقبل حافل بالأعمال، شاركت في أكتر من 114 عمل فني تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وأبدعت في الأدوار اللي قدمتها وكانت من أساطير الوسط الفني.
أحدث صورة للفنانة مروة الخطيب وإزاي لعبت الصدفة دور كبير في تغير حياتها ومعلومات عن حياتها الشخصية ومين هي الشخصية اللي بتتمني تجسدها.
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إنتشرت صور حديثة للفنانة مروة الخطيب وإتغيرت ملامحها وظهر عليها علامات التقدم في العمر وزيادة في الوزن لدرجة إن لم يتعرف عليها الكثير.
ومؤخرا ظهرت في حفل زفاف بنتها على المهندس محمد فودة بحضور عدد من نجوم الفن وتم إلتقاط صور ليها وهي بترقص مع بنتها وسط فرحة كبيرة وأيضا صور عائلية اخري.
الفنانة الجميلة ولدت في لبنان سنة 1958 لأب مصرى وأم لبنانية، ودرست في كلية الحقوق بجامعة بيروت، وإنتقلت للقاهرة حيث دخلت مجال الفن بالصدفة، لما شاهدها المخرج المصري الكبير تيسير عبود أثناء زيارتها لصديقتها في الإستوديو، وأعجب بجمالها اللافت وأسند ليها دورا صغير في فيلم "دعوني أنتقم"، ومن بعدة قدرت تظهر نفسها بشكل ملفت .
وشاركت في عدة أفلام منها: "عشرة على عشرة، وأمهات في المنفي، والهروب من الخانكة والحجر الداير ، وبيت القاصرات، وأيام الغضب"، وغيرها.
وشاركت مروة في أعمالا كتير مع المخرج محمد راضي، وقالت عنه: "أستاذي ومعلمي وأعترف بأن السلم الذي صعدته كان بسبب إشتراكي معه في مجموعة من أفلامه".
وعملت أيضًا مع المخرج الكبير عاطف الطيب في فيلم دماء على الاسفلت، من خلال دور مهم في مسيرتها في دور زوجة أب وسيدة شعبية بتدافع عن زوجها المظلوم.
وعلي الصعيد الشخصي تزوجت مروة الخطيب، من الفنان ناصر سيف، وأنجبت منه أحمد ونور،وبعد زواجها توقفت عن التمثيل لفترة علشان تتفرغ لتربية أطفالها وجعلت عيلتها في دائرة اهتمامتها الأولي
لكنها قدرت ترجع للفن تاني بقوة وإنصب تركيزها أكتر علي الدراما وشاركت في مسلسلات منهم ميراث الريح مدرسة الأحلام ..سرايا عابدين ..ليالي أوجيني .
وكان آخر أعملها مسلسل الأب الروحي الجزء ٢.
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