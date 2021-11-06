نستعرض أسعار تذاكر مسرحية اللمبي في الجاهلية بموسم الرياض

كشف موقع تذكرتك (لحجز التذاكر إلكترونيًا) عن الأسعار الرسمية لتذاكر حفل مسرحية اللمبي في الجاهلية للفنان محمد سعد ، المرتقب عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطُرحت تذاكر مسرحية اللمبي في الجاهلية لـ محمد سعد ، في 5 فئات، في على التالي: «450 ريال، 350 ريال، 200 ريال، 550 ريال، 1,200 ريال»، وتعرض المسرحية في الفترة ما بين الأربعاء, 10 نوفمبر 2021، وحتى الأحد, 14 نوفمبر 2021، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد بالرياض.

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة "سي سينما برودكشن"، تم إطلاق البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، قبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض.

وأطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أبام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض لمسجية بدءاً من يوم 10 نوفمبر على مسرح البوليفرد في السعودية.

مسرحية اللمبي في الجاهلية من بطولة النجم محمد سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن.