نشرت الفنانة دانا حمدان، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت دانا حمدان فى الفيديو من كواليس احدث جلسة تصوير، مما نال إعجاب متابعيها. يذكر أن الفنانة دانا حمدان، قالت إنها عندما قررت دخول مجال الفن والتمثيل، تلقت رفضا بدلا من التشجيع على دخول الفن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دانا حمدان تشارك متابعيها كواليس أحدث جلسة تصوير لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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