دخلت في غيبوبة للمرة الثانية.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي تطورات هامة خلال الساعات الماضية.

وكشف رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة، أنها دخلت في غيبوبة للمرة الثانية مؤخرًا، وقال إن الحالة لا تزال حرجة ولم يحدث لها أي تطور جيد حتى الآن حيث مضيفا: «الحالة للأسف لسه زي ما هي ولم تتحسن حتى الآن».

وتابع «طعيمة» قائلا: «هي كمان للأسف دخلت في شبه غيبوبة مرة تانية، وفاقدة الوعى تماما بس أحيانا بيحصل وبتفوق وتتحرك يمين وشمال ويحصلها غيبوبة مرة تانية».

وطلب الدكتور رضا طعيمة من جمهور الفنانة سهير البابلي بأن يكثفوا الدعوات لها فهي الآن في أكثر الأوقات حاجة للدعاء، قائلا «هي دلوقتي بس محتاجة دعواتنا لأنها بين ايدين ربنا هو الرحيم

وكانت نيفين الباقوري ابنة سهير البابلي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة والدتها ببوادر غيبوبة سكر وتم نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب قبل دخولها الغيبوبة، لكنها تأثرت ببعض المضاعفات.

وأضافت أن والدتها تعرضت لتوقف في عضلة القلب ومياه على الرئة، مما تسبب في جلطة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل “قلب حبيبة”.

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