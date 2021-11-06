وفاة الفنان أحمد عبدالحي خلال إجراء عملية جراحية بمعهد ناصر

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان أحمد عبدالحي خلال إجرائه عملية جراحية بمعهد ناصر اليوم السبت.
ونعى مكرم، الفنان الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: “الدوام لله.. الفنان أحمد عبدالحي”.
بينما نشر صورته الفنان محمد الإحمدي، وعبر حسابه على فيسبوك، وكتب: “أحمد مات، الله يرحمه”، مضيفا “أنا تعبت يارب.. اللهم لا اعتراض”.
وبدأ أحمد عبد الحي مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون.
شارك أحمد عبد الحي في العديد من الأعمال الشهيرة مثل “عايزة اتجوز” و”صعيدي في الجامعة الأمريكية” و”حالة حب” وكلاشينكوف” و”القطة العامية” وغيرها.
كما شارك مؤخرًا في عدد من الأعمال التليفزيونية بينها: عمر ودياب، وطلقة حظ، وربع رومي، وبين عالمين، وكان اَخر أعماله مسلسل “وادي الجن” الذي عرض على إحدى المنصات.
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