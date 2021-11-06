إلهام شاهين تكشف عن موقف صعب تعرضت له في مهرجان الإسكندرية أجهشها بالبكاء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تعرضها لموقف محرج تسبب في بكائها الشديد خلال حضورها إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي.
وخلال حلولها ضيفة في برنامج “بيت للكل” الذي يعرض عبر القناة الأولى المصرية قالت إلهام شاهين إن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي أبلغوها أنها ستحصل على جائزة عن دورها في فيلم “دنيا عبد الجبار” ولم تكن على علم بذلك لذا أرسلت والدتها إلى القاهرة لشراء فستانا لها خصيصا من أجل المناسبة”.
وأضافت إلهام شاهين أنها فوجئت بعد ذلك بتغيير في النتائج موضحة “كنت متوقعة جايزة والدور ده كنت بحبه قوي وكنت متوقعة أخد فيه جوايز لكن محصلش” مشيرة إلى أنها وقفت عند الإعلان عن جائزة أفضل ممثلة ولكنها جلست مجددا عند سماع اسما آخر وبدأت في البكاء والتقط المصورين هذا الموقف المحرج لذا غادرت القاعة مسرعة.
ومؤخرا أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلًا واسعًا عقب إعلانها عن رغبتها بالتبرع بأعضاء جسدها بعد الوفاة لإنقاذ المرضى، وأوضحت شاهين في فيديو نشرته على حسابها بأنها سألت شيوخ مستنيرة وأكدوا لها عدم حرمانية التبرع.
يذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين كان حكاية “حتة مني” من مسلسل “زي القمر” وشاركها البطولة أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامي وغيرهم نخبة من النجوم.
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