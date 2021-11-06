احتاج لـ 10 متبرعين بالدم.. الساعات الأخيرة للفنان أحمد عبدالحي قبل رحيله اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد عبدالحي، بعد صلاة العصر في مسجد مستشفى معهد ناصر، على أن يجرى الدفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وفقا لما كشفه الفنان أحمد السلكاوي عبر حسابه على «فيسبوك»، بينما تتلقى الأسرة العزاء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد جمعية التقوى في الدقي.

ورحل الفنان أحمد عبد الحي عن عالمنا، صباح اليوم، حيث كان يخضع لعملية جراحية في معهد ناصر، بحسب السلكاوي، قائلا: «صديقنا الفنان أحمد عبد الحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية في معهد ناصر، محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله».

حصل «عبدالحي» على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الآداب جامعة حلوان لدراسة المسرح، وخلال تلك الفترة قدم عددا من الأعمال المسرحية حتى خطى أول خطواته تجاه الاحتراف.

يعتبر الفنان الراحل من الوجوه الفنية البارزة في السينما والدراما حيث شارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال، كانت البداية من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، حيث أدى شخصية شقيق الفنانة أميرة فتحي ضمن الأحداث، و بعد ذلك قدم دور «لولة» في فيلم «أرض الخوف» للمخرج داود عبد السيد، أمام النجم الراحل أحمد زكي وخلال تلك الفترة شارك في عدد من الأعمال منها «بالشمع الأحمر»، «الجماعة»، «موجة حارة» و«بدون ذكر أسماء».

كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية منها «ماكبث» «وتحب تشوف مأساة بالطبع لا» للمخرج خالد جلال، بالإضافة إلى «مشاجرة رباعية» إخراج هاني عبد المعتمد.

وقدم عبد الحي آخر أدواره في مسلسل «وادي الجن» للمخرج حسام الجوهري، كما قدم عرض مسرحي على مسرح الطليعة، غي مايو الماضي، بعنوان «الصندوق» للمخرج رضا حسنين، وشاركه البطولة عدد من النجوم من بينهم ياسر الطوبجي، وناصر شاهين.

اقرأ أيضا

وفاة الفنان أحمد عبدالحي خلال إجراء عملية جراحية بمعهد ناصر