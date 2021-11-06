الرياض - محمد الاطلسي - صفحات التواصل الاجتماعي في مصر اعقبها عدد من المواقع الاخبارية اعادت تداول صورة لابنة الفنانة الراحلة هند رستم لاسيما بعد ظهرت الطفلة وقد أصحبت امرأة كبيرة في السن وهو ما اثار ردود فعل واسعة .

وتفصيلا فقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للسيدة بسنت ابنة الممثلة المصرية الراحلة هند رستم.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

معجزة حقا : اضغط على هذه المنطقة في جسمك لها مفعول السحر تشفي اكثر من 100 مرض عضوي ( شاهد اين تقع )

لا يخطر على بال .. لهذا السبب المثير الفنانة المصرية تحية كاريوكا لم تنجب رغم زواجها 17 مرة ؟

وأخيراً انكشف السر الذي حير الجميع .. أسباب مقاطعة نور الشريف الغير متوقعة للفنانة «نادية الجندي » طيلة حياته وحتى مماته ؟ .. لن تصدق

فنانة شهيرة تعلنها مدوية : هذا المشهد الساخن لم يكن تمثيل وانما حقيقة!! .. شاهد من تكون ؟

كنز من العجائب يبحث عنه الرجال و النساء ستجعلكم تتناولونه كل ليلة .. نتائجه جبارة | تعرف عليه

أتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما .. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور ؟

أطلالة جديدة صادمة لإبنة«هند رستم » تفاجئ الجماهير بملامح غير متوقعة .. شاهد كيف غير الزمن ملامحها | صورة

لن تصدق ماهي .. العثور على مفاجأة غير متوقعة في دولاب «دلال عبدالعزيز » بعد أيام من وفاتها ؟

ذكرت في القران الكريم .. هذه الفاكهة كنز علاجي تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5أمراض اخرى | تعرف عليها

هذه السيدة الحسناء وضعت كاميرا مراقبة في منزلها بالصدفة.. وبعد نصف ساعة فقط حدثت الكارثة التي لمن تكن تتوقعها ! .. ماذا حدث ؟

أشهر نجمة فائقة الجمال تتزوج من بطل فلم" انت اطرق بابي " بعد انتهاء التصوير .. شاهد من تكون ؟

نتائجها تفوق الخيال .. معجزة جبارة تبحث عنها جميع النساء و السر في « لبان الذكر » | طريقة التحضير

أشهر فنانة في مصر تسببت في بكاء الرئيس «السادات» ورفضت دعوته لتكريمها .. من تتوقع أن تكون؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

وداعاً للأنسولين : منقوع هذه العشبة الشهيرة يضبط سكر الدم فورا و يقوي العظام وفوائد اخرى مذهلة | تناوله بهذا التوقيت

لن تصدق رد فعل الفنان «رشدي اباظة » عندما علم بخيانة زوجته له مع أمير عربي في شهر العسل ؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة!

أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

اقرأ أيضاً : المعجزة التي أذهلت الأطباء .. البصل كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

اقرأ أيضاً : لمسني وهرب .. نجمة مسلسل «البرنس» تكشف عن تعرضها للتحرش أثناء التصوير وتفجر مفاجأة ؟

اقرأ أيضاً : بطلة مسلسل « أنت اطرق بابي » هاندا ارتشيل تصدم الجميع وتعترف بممارسة الجنس 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ظهرت بسنت في الصورة وهي إلى جانب القنان المصري عمر السعيد، وأصبحت تشبه والدتها الراحلة للغاية.

يذكر أن رستم هي ممثلة مصرية من أصول تركية شركسية. تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا الذي أنجبت منه ابنتها (بسنت)، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض.

توفيت هند عام 2011 عن عُمر يناهز 79 عاماً، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.