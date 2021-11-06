الرياض - محمد الاطلسي - تحية كاريوكا مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر، وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني.

تحية كاريوكا، من مواليد مثل هذا اليوم 22 فبراير من العام 1915 بمحافظة الإسماعيلية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

معجزة حقا : اضغط على هذه المنطقة في جسمك لها مفعول السحر تشفي اكثر من 100 مرض عضوي ( شاهد اين تقع )

لا يخطر على بال .. لهذا السبب المثير الفنانة المصرية تحية كاريوكا لم تنجب رغم زواجها 17 مرة ؟

وأخيراً انكشف السر الذي حير الجميع .. أسباب مقاطعة نور الشريف الغير متوقعة للفنانة «نادية الجندي » طيلة حياته وحتى مماته ؟ .. لن تصدق

فنانة شهيرة تعلنها مدوية : هذا المشهد الساخن لم يكن تمثيل وانما حقيقة!! .. شاهد من تكون ؟

كنز من العجائب يبحث عنه الرجال و النساء ستجعلكم تتناولونه كل ليلة .. نتائجه جبارة | تعرف عليه

أتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما .. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور ؟

أطلالة جديدة صادمة لإبنة«هند رستم » تفاجئ الجماهير بملامح غير متوقعة .. شاهد كيف غير الزمن ملامحها | صورة

لن تصدق ماهي .. العثور على مفاجأة غير متوقعة في دولاب «دلال عبدالعزيز » بعد أيام من وفاتها ؟

ذكرت في القران الكريم .. هذه الفاكهة كنز علاجي تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5أمراض اخرى | تعرف عليها

هذه السيدة الحسناء وضعت كاميرا مراقبة في منزلها بالصدفة.. وبعد نصف ساعة فقط حدثت الكارثة التي لمن تكن تتوقعها ! .. ماذا حدث ؟

أشهر نجمة فائقة الجمال تتزوج من بطل فلم" انت اطرق بابي " بعد انتهاء التصوير .. شاهد من تكون ؟

نتائجها تفوق الخيال .. معجزة جبارة تبحث عنها جميع النساء و السر في « لبان الذكر » | طريقة التحضير

أشهر فنانة في مصر تسببت في بكاء الرئيس «السادات» ورفضت دعوته لتكريمها .. من تتوقع أن تكون؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

وداعاً للأنسولين : منقوع هذه العشبة الشهيرة يضبط سكر الدم فورا و يقوي العظام وفوائد اخرى مذهلة | تناوله بهذا التوقيت

لن تصدق رد فعل الفنان «رشدي اباظة » عندما علم بخيانة زوجته له مع أمير عربي في شهر العسل ؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة!

أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

اقرأ أيضاً : المعجزة التي أذهلت الأطباء .. البصل كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

اقرأ أيضاً : لمسني وهرب .. نجمة مسلسل «البرنس» تكشف عن تعرضها للتحرش أثناء التصوير وتفجر مفاجأة ؟

اقرأ أيضاً : بطلة مسلسل « أنت اطرق بابي » هاندا ارتشيل تصدم الجميع وتعترف بممارسة الجنس 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وفي منتصف الخمسينيات تركت الرقص من أجل التفرغ للسينما وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام المهمة، منها: “لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعا بونابرت، السقا مات” وغيرها.

وعملت “كاريوكا” في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، ومن بعده أسست فرقتها المسرحية مع زوجها الفنان فايز حلاوة. ونظرا لأن “تحية” سريعة الوقوع في الحب؛ تزوجت 17 مرة، والبداية كانت مع الفنان رشدي أباظة، وكانت هي أيضا الزوجة الأولى في حياة الدنجوان، حسبما ذكرت في حوار لها مع الإعلامية سوزان حسن.

وفي لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” عبر قناة cbc أكتوبر 2017؛ قالت الفنانة رجاء الجداوي، عن زيجات خالتها تحية كاريوكا: “كانت لما بتتجوز بتحب أوي، وتنصهر في زوجها أوي، في كل زيجاتها الـ17”.

وكشفت الجداوي سبب عدم إنجاب تحية كاريوكا رغم تعدد زيجاتها؛ قائلةً: “الفن أخدها كتير، وأكيد كان نفسها تخلف، وتحديدا من رشدي أباظة، كان نفسها تخلف منه جدا، لأنهم كانوا ثنائي مميز جدا”.

وتوفيت تحية كاريوكا في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.