ابو ظبي - احمد الجزار - لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بسبب الفوضى والتدافع الكبير لحفل ترافيس سكوت Astroworld Festival في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقى الراب في تكساس ،حسبما ذكرت السلطات المحلية هناك.

كما تم تداول لقطات لاندفاع الناس بطريقة فوضوية مع عدم قدرة الشرطة والأمن على منعهم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 300 بسبب التدافع في حفل ترافيس سكوت (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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