ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل مؤخرا بعدما شاركت متابعيها مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات المؤخرة. وعبر خاصية القصص المصورة بحساب “إنستجرام”، نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لها وهي تخضع للجلسة وتتعرض للتكهرب من الجهاز المخصص لشد الترهلات. من ناحية أخرى أثارت نادين الجدل أثناء حضورها حفل سوشياليستا المهتم بالموضة والأزياء بأحد فنادق القاهرة بسبب تصريحاتها حيث قالت إنها إن سر جمالها ليس في شرب المياه كثيرا وممارسة الرياضة كما تقعل بعض النجمات ولكنها ستقول الحقيقة وهي أنها خضعت كثيرا لعمليات حقن بوتوكس وفيلر في وجهها. على جانب آخر، عرض لنادين نسيب نجيم مسلسل “صالون زهرة” عبر منصة “شاهد vip”. وانتهى المسلسل بنهاية سعيدة أشاد بها الجمهور. ومسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نجيم وكل من معتصم النهار، لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى، من تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعي. شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين نجيم تثير الجدل بعد نشرها كواليس جلسة لشد ترهلات “المؤخرة” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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