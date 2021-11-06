مالا تعرفه عن شمس البارودي تزوجت امير سعودى بارز و حاولت الانتـ.ـحار ثلاث مـ.ـرات بسببه .. لن تصدق مت يكون | شاهد صور نادرة من الزفاف

الرياض - محمد الاطلسي - تزوجت الفنانة شمس البـ.ـارودي، في عام 1969 من الأمير السعودي الأمير خالد بن عبـ.ـدالعزيز. الذي عرف عنه كثرة زيـ.ـجاته، وبالأخـ.ـص من الوسـ.ـط الفني في حفل زفاف أسطـ.ـوري، نالت به لقـ.ـب الأميرة. ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدو ام أكثر من ثلاثة أشـ.ـهر فقـ.ـط حاو لت خلالها البـ.ـارودي، الانتـ ـحار مـ.ـرتين. بدأت الحكاية بعد زواج البـ.ـارودي، من الأمير خالد، بفترة قصـ.ـيرة حيث بدأت الخـ.ـلافات تدب بينهما فحـ.ـاولت الانتحـ.ـار مرتين.

في المـ.ـرة الأولي أسعـ.ـفها الأمير، وهي فاقـ.ـدة الو عي إثـ.ـر تنـ.ـاولها أقراص الأسـ.ـبرين، وفي المـ.ـرة الثانية غافلت كل من في القصـ.ـر الذي تعيش فيه بالهـ.ـرم وحـ.ـاولت قط ـ ـع شـ.ـر يان يدها وأنقـ.ـذ ها زوجها في اللحـ.ـظات الأخـ.ـيرة. واتفـ.ـق الزوجان أكثر من مـ.ـرة علي اتمام الطـ.ـلاق بعد سلسلة من المنـ.ـازعـ.ـات، وفي كل مـ.ـرة يتدخل الأصدقاء لتصـ.ـفية الخـ.ـلاف الذى كان يتجـ.ـدد بعد ساعات قليـ.ـلة من انتهـ.ـائه، وبسـ.ـببه حـ.ـاولت الأميرة الإنتحـ.ـار مرتين.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

من نجمة لآمعة في مسلسل « باب الحارة » إلى زوجة أبرز وزير عربي .. فمن تكون ؟

لها مفعول السحر .. مكون رخيص بكل منزل يحمي الكلى ويقتل الخلايا السرطانية وفائدة أخرى تبحث عنها جميع النساء | تعرف عليها

صدمة العمر : خلعت عروسه ملابسها أمامه في « ليلة الدخلة» افأنهار مغشياً عليه من هول الفاجعة | ماذا رأت عيناه!

بالخطأ .. عادة يمارسها الزوج مع زوجته« حراما شرعا » .. و دار الإفتاء: تغضب الله كثيرا

للمتزوجين فقط : لا يعلمها الكثيرون .. 5 أماكن حساسة بالجسم تشعل جماح الرغبة و تثير الطرفين .. تعرف عليها ؟

لم تلبي أمه طلبع فوضع لها اللسم في الشاي .. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرته بالسر الخطير فسقط مشلولا على الفور؟

وداعا لمبيض الغسيل .. احصل على ملابس ناصعة البياض كأنها جديدة تماما بهذه الطريقة السحرية | ستذهلك النتائج

قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم بشكل مذهل جدا ( توقف عن رميها الأن )

معجزة حقا : اضغط على هذه المنطقة في جسمك لها مفعول السحر تشفي اكثر من 100 مرض عضوي ( شاهد اين تقع )

لا يخطر على بال .. لهذا السبب المثير الفنانة المصرية تحية كاريوكا لم تنجب رغم زواجها 17 مرة ؟

وأخيراً انكشف السر الذي حير الجميع .. أسباب مقاطعة نور الشريف الغير متوقعة للفنانة «نادية الجندي » طيلة حياته وحتى مماته ؟ .. لن تصدق

فنانة شهيرة تعلنها مدوية : هذا المشهد الساخن لم يكن تمثيل وانما حقيقة!! .. شاهد من تكون ؟

كنز من العجائب يبحث عنه الرجال و النساء ستجعلكم تتناولونه كل ليلة .. نتائجه جبارة | تعرف عليه

أتذكرون الفنانة« مروة الخطيب » .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما تقدمت في السن وتجاوزت 60 عاما .. والمفاجأة في زوجها فنان مشهور ؟

أطلالة جديدة صادمة لإبنة«هند رستم » تفاجئ الجماهير بملامح غير متوقعة .. شاهد كيف غير الزمن ملامحها | صورة

لن تصدق ماهي .. العثور على مفاجأة غير متوقعة في دولاب «دلال عبدالعزيز » بعد أيام من وفاتها ؟

ذكرت في القران الكريم .. هذه الفاكهة كنز علاجي تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5أمراض اخرى | تعرف عليها

هذه السيدة الحسناء وضعت كاميرا مراقبة في منزلها بالصدفة.. وبعد نصف ساعة فقط حدثت الكارثة التي لمن تكن تتوقعها ! .. ماذا حدث ؟

نتائجها تفوق الخيال .. معجزة جبارة تبحث عنها جميع النساء و السر في « لبان الذكر » | طريقة التحضير

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

وداعاً للأنسولين : منقوع هذه العشبة الشهيرة يضبط سكر الدم فورا و يقوي العظام وفوائد اخرى مذهلة | تناوله بهذا التوقيت

لن تصدق رد فعل الفنان «رشدي اباظة » عندما علم بخيانة زوجته له مع أمير عربي في شهر العسل ؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

تفاصيل مثيرة .. نجمة مسلسل « ابنة السفير » الجميلة تفقد عذريتها على يد ممثل شهير وجمهورها في صدمة!

أسرار و حكاية «قميص نوم» الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام. .. ومفاجأة في البديل ؟

اقرأ أيضاً : أسرار مثيرة في حياة محمود ياسين ونجلاء فتحي .. زواج سري وانتقام شهيرة ؟

اقرأ أيضاً : المعجزة التي أذهلت الأطباء .. البصل كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

اقرأ أيضاً : لمسني وهرب .. نجمة مسلسل «البرنس» تكشف عن تعرضها للتحرش أثناء التصوير وتفجر مفاجأة ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وبعد تدخل الأصدقاء وافق الأمير على تر ك الأميرة قصر الهرم لتقـ.ـيم مع أسرتها حتى تهـ.ـدأ أعصـ.ـابها، ولكنها رفـ.ـضت العودة معه مرة أخـ.ـرى وطلـ.ـبت الطـ.ـلاق على أن يد فع لها مؤ خر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها. وأخـ.ـيرا وافق الأمير على اتمام الطـ.ـلاق على أن تتنـ.ـازل الباـ.ـرودي، عن جزء من مؤ خر الصداق بحـ.ـجة شـ.ـرائه مجوهرات بـ7 آلاف جنيه لها من فندوق الهيـ.ـلتون. يذكر أن الأمير خالد هو الابن التاسع للأمير الراحـ.ـل سعود بن عـ.ـبد العزيز آل سعود، وكان يشـ.ـغل منصـ.ـب رئيس الحـ.ـرس الوطني السعودي، كما أنه شغل منصب رئيس الد يوان الملكي. المصدر اخبار اليوم