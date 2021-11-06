لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل بسبب ظروفه الصحية: “مش قادر أقف على رجلي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان الكبير لطفى لبيب، اليوم، اعتزاله التمثيل، وذلك خلال تكريمه من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

وقال لبيب، وفقًا لـ«الوطن»: “ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما يريده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر”.

وكان لطفي لبيب قد شارك مؤخرًا في دور شرفي بمسلسل “أنا وهي” الذي يقوم ببطولته أحمد هاتم وهنا الزاهد وأشرف عبدالباقي.

حكاية لطفي لبيب مع القراَن

قال الفنان لطفى لبيب إنه كان يستمع للقرآن الكريم عندما كان يمر بلحظات ضيق في الرزق.

أضاف «لبيب» خلال ندوة تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، أنه يستمتع بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل لدرجة تجعله ينهمر في البكاء. وعن مدينة شرم الشيخ قال لبيب إنه يستمتع كثيرًا عندما يذهب إليها فهو يعتبرها مدينة ساحرة لا مثيل لها، مضيفا: «كان لينا حق نحررها». وتحدث الفنان لطفي لبيب قائلا: «أنا أول مرة أقف أمام كاميرا سينما كان مع المخرج محمد عبدالعزيز في فيلم «الجلسة السرية»، وبعدها مع المخرج عمر عبدالعزيز في فيلمي «كراكيب» و«كلام في الممنوع»، وأنا مدين بالشكر لهم على احتوائهم لي في بداية مشواري الفني. وأضاف الفنان الكبير خلال ندوة تكريمه: «تخرجت في المعهد العالي للسينما وكنت في دفعة محمد صبحي، هادي الجيار، نبيل الحلفاوي، شعبان حسين ورمزي العدل، وأنا الوحيد من هذه الدفعة الذي تم تجنيدي في القوات المسلحة لمدة ٦ سنوات ونصف، وكنت موجه أولى عبور في حرب أكتوبر، وبعد الحرب وخروجي من الجيش سافرت إلى الخليج لأكوّن نفسي وقدمت مسرحيات في الإمارات لمدة ٣ سنوات و٨ أشهر، وعندما عدت لمصر استقبلني المخرجان محمد وعمر عبدالعزيز لأبدأ مشوارًا طويلًا في المسرح والسينما والتليفزيون وقدمت حتى الآن أكثر من ٣٥٠ عملا متنوعا». وأوضح لبيب أن أكثر ما يحبه هو المسرح باعتباره أحد عشاقه، لأنه يعطي الممثل طاقة مستمرة ويجعله في لياقته التمثيلية، وأضاف: «عندما أكون مريضًا وأذهب إلى المسرح أشعر باستشفاء وأن لديّ قوى كبيرة وقادر على العطاء بشكل مستمر، فخشبة المسرح بها سحر خاص لا يعرفه إلا ممثل المسرح».