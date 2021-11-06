فنانة تحرر محضرًا ضد سائق تاكسي بتهمة اختطافها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - اتهمت الفنانة الشابة مي حسن، سائق تاكسي يعمل لصالح إحدى الشركات الشهيرة على الهواتف بتهمة احتطافها وحررت محضرًا بالواقعة في قسم شرطة الهرم.

وعن تفاصيل الواقعة قالت الفنانة الشابة وفقًا لـ”القاهرة 24″: “خلال عودتي من أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استقللت إحدى سيارات الملاكي التابعة لشركة خاصة، وحددت موقع شقتي الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، واستهل السائق طريقه حتى وصلنا المدينة، وهناك أخذ طريقًا مغايرًا لم أعهده من قبل”.

ضافت مي حسن: تفاجأت بالطريق المظلم الخالي من السكان، الذي سلكه المتهم، وعند سؤالي إياه قال إنه طريق مختصر، وهو ما يشير إليه تطبيق الهاتف الخاص بالقيادة، ولكن لسابقة عملي بشركة مشابهة لشركته ولإقامتي بالمنطقة قرابة ال 6 أعوام، لم أقتنع بذلك وطلبت منه العدول عن هذا الطريق، وأن يسلك الطريق المعهود لكنه أبى أن يفعل ذلك قائلًا: مش هغير الطريق وبصراحة إنتي حلوة أوي.

تابعت الفنانة الشابة: لم أتمالك نفسي عندما وقعت على مسامعي هذه الجملة لأبدأ في وصلة صراخ عارمة في وجهه وتزامن ذلك مع وجود مكالمة هاتفية مع زوجي المقيم بالخارج مما ألقى الرعب في قلبه لجهله ما يحدث، فلم يعبأ المتهم بصراخي وزاد من سرعة السيارة بطريقة جنونية، ففتحت باب السيارة وهممت بالقفز منها لخوفي من نيته، لكنه لاحظ ذلك في اللحظة الأخيرة وتوقف بالسيارة.

أكملت حسن: فور هبوطي من السيارة حدثت بيننا مشادة كلامية، وتجمع 4 من العمال وحاول أحدهم تهدئتي وحل النزاع، كما أن السائق رفض المغادرة وأصر على الحصول على أجرة التوصيلة كاملة، وظللنا قرابة النصف ساعة من الجدال والنقاش فاتصلت بشرطة النجدة بالجيزة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وسماع أقوالي وأقوال المتهم وشهادة العمال، وحررت محضرًا بمحاولة خطف.

يذكر أن مي حسن تزوجت العام قبل الماضي من الفنان العراقي، شمم الحسن.

وكانت آخر أعمال مي حسن، المشاركة في بطولة فيلم “استدعاء ولي عمرو” والذي قدمت من خلاله شخصية “سارة” حبيبة محمد لطفي، وكذلك مشاركتها في مسلسل “البرنسيسة بيسة” الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن الفنان العراقي شمم الحسن، شارك منذ انتقاله لمصر في عدة أدوار بطولة في مسلسلات “اختيار إجباري” و”كفر دلهاب”، و”السهام المارقة”، “زودياك” وغيرها من الأعمال الناجحة، ويصور حاليا تصوير فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا.