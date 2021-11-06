تفاصيل مؤلمة .. أشهر فنان مصري تم تأبينه وهو على قيد الحياة وخانته حبيبته مع والده .. شاهد من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنان مصري كوميدي من الطراز الأول، نجح في تجسيد أدوار الشر بشكل كوميدي وظريف، أدخله إلى قلوب الجماهير، وجعله واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية، له الكثير من الإفيهات التي لا يمكن لأحد نسيانها، فمن منا ينسى "نشنت يا فالح"، "طب عن إذنك أتحزم واجى"، "اشتغل يا حبيبي اشتغل"، إنه الفنان الراحل استيفان روستي.

وُلد الفنان استيفان روستي في السادس عشر من نوفمبر من عام 1891، لأب نمساوي وأم إيطالية، انفصلت والدته عن والده وأخذته للعيش معه في الإسكندرية، بينما سافر والده إلى الخارج ولم يعلم عنه استيفان روستي أي شيء بعد ذلك.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

اكتشاف مذهل .. هذا هو الهرمون الوحيد المسؤول والمتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا يمكنك التحكم به؟

بعد 13 عاماً على عرضه.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح شكل بطل مسلسل يوسف الصديق - شاهد

أسرار لا تعرفها عن أشهر أم في السينما العربية .. تزوجت 11 يوم ورفضت إعطاء زوجها حقوقه الشرعية لأجل تبقى عذراء وكادت ان تشعل أزمة دبلوماسية كبرى

الأزهر العالمي يحدد 10 كلمات في القرآن يفهمها كثير من الناس خطأ .. تعرف عليها ؟

المخرج خالد يوسف يفاجئ الجميع ويكشف عن رد فعل زوجته السعودية بعد أزمة الفيديوهات المخلة | شاهد الفيديو

سبب صادم وراء طلاق شادية في «ليلة الدخلة» والمفاجأة في رد فعل والدها؟

طبق الأصل وكأنهما في نفس العمر : نانسي عجرم تنشر صورة برفقة والدتها وتضع الجمهور في حيرة .. ايهما أجمل ؟

هذا الفنان المصري الشهير غسل وكفن مرتين ولم يحضر جنازته أحد ..والمفاجاة كيف مات ! .. شاهد من هو ؟

مالا تعرفه عن شمس البارودي تزوجت امير سعودى بارز و حاولت الانتـ.ـحار ثلاث مـ.ـرات بسببه .. لن تصدق مت يكون | شاهد صور نادرة من الزفاف

من نجمة لآمعة في مسلسل « باب الحارة » إلى زوجة أبرز وزير عربي .. فمن تكون ؟

لها مفعول السحر .. مكون رخيص بكل منزل يحمي الكلى ويقتل الخلايا السرطانية وفائدة أخرى تبحث عنها جميع النساء | تعرف عليها

بالخطأ .. عادة يمارسها الزوج مع زوجته« حراما شرعا » .. و دار الإفتاء: تغضب الله كثيرا

لم تلبي أمه طلبع فوضع لها اللسم في الشاي .. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرته بالسر الخطير فسقط مشلولا على الفور؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

اقرأ أيضاً : استعرض رجولته أمامها في ليلة الدخلة فوقعت الكارثة ونقلت العروس إلى المستشفى وسط صرخات الجيران

اقرأ أيضاً : اكتشاف أخطاء صادمة في مسلسل « لن أعيش في جلباب أبي» لم يركز عليها أحد - تعرف عليها

اقرأ أيضاً : أسرار مثيرة في حياة محمود ياسين ونجلاء فتحي .. زواج سري وانتقام شهيرة ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

عشق استيفان روستي الفن منذ الصغر، حتى أنه تم فصله من مدرسته الثانوية بسبب عشقه للفن، بدأ استيفان العمل في المجال الفني من خلال العمل كراقص في أحد الملاهي الليلية بألمانيا، وهناك تعرف على المخرج محمد كريم والفنان سراج منير، وقرر دراسة الفن في ألمانيا، لتعزيز موهبته.

عاد استيفان روستي إلى مصر عام 1924، ليجد أن والدته تزوجت من رجل إيطالي، فما كان منه سوى أن ترك المنزل وبدأ العمل المسرحي، حيث إنه ذهب إلى مقابلة عزيز عيد وطلب منه منحه فرصة، ليلتحق بالفعل إلى فرقته، قبل أن ينتقل إلى فرقة نجيب الريحاني ثم فرقة يوسف وهبي والتي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عمله بها.

قدم استيفان روستى خلال مشواره الفني 380 فيلما سينمائيًا، تنوعوا بين التمثيل والإخراج والتأليف، ومن أبرز أفلامه "عنتر أفندي"، "سلامة في خير"، "أحبك يا حسن"، "سيدة القصر"، "حلاق السيدات"، "عفريتة هانم"، "بلبل أفندي"، غزل البنات"، "سي عمر"، وغيرها الكثير من الأعمال.

وهناك الكثير من الحكايات في حياة الفنان استيفان روستي أبرزها إقامة حفل تأبين له وهو على قيد الحياة، وموته مفلسًا، وخيانة حبيبته له مع والده، تلك القصة التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

كان والد استيفان روستي يعمل سفيرً للنمسا في مصر أثناء زواجه من والدته، وعندما انتهت فترة عمله وقرر العودة إلى بلاده رفضت والدة استيفان روستي العودة معه وأخذت طفلها وهربت به إلى الإسكندرية، لتنقطع العلاقة بين الابن ووالده منذ ذلك الوقت.

قرر استيفان روستي البحث عن والده وهو في مرحلة الشباب، ولكنه لم يتمكن من العثور عليه، حتى جاءت راقصة نمساوية إلى مصر ووقع استيفان في حبها، لتسافر تلك الراقصة إلى بلادها بعد ذلك، ويقرر السفر بعدها لخطبتها من أهلها.

أصيب استيفان روستي بصدمة كبيرة عندما سافر لخطبة حبيبته، حيث إنه وجدها مع رجل آخر، وبدأت قصة حب معه، ليتبين له أن هذا الرجل هو والده الذي طالما بحث عنه سنوات طويلة.

لم يستقبل والد استيفان روستي نجله بصورة جيدة، حيث إنه قام بطرده من منزله، ليضطر استيفان إلى العودة إلى مصر دون حبيبته وكذلك دون والده، ليغلق باب الحب منذ ذلك الوقت إلى أن التقي بزوجته الإيطالية التي تزوج بها وظل معها حتى وفاته.