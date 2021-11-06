الرياض - محمد الاطلسي - أدلى المخرج المصري خالد يوسف، في تصريحات سابقة قبل عدة أسابيع وفي أول لقاء إعلامي بعد عودته إلى مصر التي ظل غائبا عنها عامين ونصف بسبب ما أسماه بـ"الحملة الممنهجة ضده".

وقال يوسف في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب وأذيع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه عاد من فرنسا قبل نحو 6 أيام وكان أول مكان يذهب إليه بعد عودته إلى مصر هو الساحل الشمالي، ثم زار أهله في بلدته.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

اكتشاف مذهل .. هذا هو الهرمون الوحيد المسؤول والمتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا يمكنك التحكم به؟

بعد 13 عاماً على عرضه.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح شكل بطل مسلسل يوسف الصديق - شاهد

أسرار لا تعرفها عن أشهر أم في السينما العربية .. تزوجت 11 يوم ورفضت إعطاء زوجها حقوقه الشرعية لأجل تبقى عذراء وكادت ان تشعل أزمة دبلوماسية كبرى

الأزهر العالمي يحدد 10 كلمات في القرآن يفهمها كثير من الناس خطأ .. تعرف عليها ؟

المخرج خالد يوسف يفاجئ الجميع ويكشف عن رد فعل زوجته السعودية بعد أزمة الفيديوهات المخلة | شاهد الفيديو

سبب صادم وراء طلاق شادية في «ليلة الدخلة» والمفاجأة في رد فعل والدها؟

طبق الأصل وكأنهما في نفس العمر : نانسي عجرم تنشر صورة برفقة والدتها وتضع الجمهور في حيرة .. ايهما أجمل ؟

هذا الفنان المصري الشهير غسل وكفن مرتين ولم يحضر جنازته أحد ..والمفاجاة كيف مات ! .. شاهد من هو ؟

مالا تعرفه عن شمس البارودي تزوجت امير سعودى بارز و حاولت الانتـ.ـحار ثلاث مـ.ـرات بسببه .. لن تصدق مت يكون | شاهد صور نادرة من الزفاف

من نجمة لآمعة في مسلسل « باب الحارة » إلى زوجة أبرز وزير عربي .. فمن تكون ؟

لها مفعول السحر .. مكون رخيص بكل منزل يحمي الكلى ويقتل الخلايا السرطانية وفائدة أخرى تبحث عنها جميع النساء | تعرف عليها

بالخطأ .. عادة يمارسها الزوج مع زوجته« حراما شرعا » .. و دار الإفتاء: تغضب الله كثيرا

لم تلبي أمه طلبع فوضع لها اللسم في الشاي .. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرته بالسر الخطير فسقط مشلولا على الفور؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

اقرأ أيضاً : استعرض رجولته أمامها في ليلة الدخلة فوقعت الكارثة ونقلت العروس إلى المستشفى وسط صرخات الجيران

اقرأ أيضاً : اكتشاف أخطاء صادمة في مسلسل « لن أعيش في جلباب أبي» لم يركز عليها أحد - تعرف عليها

اقرأ أيضاً : أسرار مثيرة في حياة محمود ياسين ونجلاء فتحي .. زواج سري وانتقام شهيرة ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وكان يوسف قد غادر مصر على أعقاب فضيحة تسريب مقاطع فيديو مخلة جمعته بفنانتين مصريتين شابتين، هما منى فاروق وشيماء الحاج.

حصوله على تطمينات

وأوضح أنه قرر العودة إلى وطنه بسبب رغبته في ذلك، وكذلك بعد وجود اتصالات مطمئنة بينه وبين أجهزة الدولة، التي أكدت له أنه هو من غادر البلاد بإرادته.

وشدد خالد يوسف أنه اتخذ قرار السفر إلى باريس لعدم تحمله "حجم الافتراء" الذي كان يتعرض له في مصر، منوها أنه لم يتعرض لتهديدات من الدولة بالحبس، مؤكدا أن الحملة الممنهجة التي شنّت ضده تأذى منها من حوله أكثر منه شخصيا.

رد فعل زوجته السعودية

وأشاد يوسف بموقف زوجته السعودية الجنسية، وأكد أن من تتحمل ما تعرضت له هي "إمرأة عظيمة"، وذلك لأنها كانت على يقين من براءته، وأضاف أنها دافعت عنه أكثر مما دافع هو عن نفسه.

المصدر: سبوتنيك