عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي بعد اعتراضها على رفض بعض الدول العربية عرض فيلمها الجديد بسبب المثلية

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الإعلامي عمرو أديب الفنانة أنجلينا جولي بعد تصريحاتها الأخيرة حول منع عرض فيلمها Eternals في عدة دول عربية بسبب المثلية الجنسية

قال أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر أنه لا يرى أي جمال في العلاقة المثلية كما قالت أنجلينا مستنكرة عدم إدراك العرب لوجود جمال في المثلية الجنسية

وأضاف أديب قائلًا “ملاحظ أن بقالنا سنتين تلاتة بيضغطوا علينا علشان نقبل المثلية الجنسية من خلال مسلسلات وأفلام أجنبية، كارتون، ألعاب”

كما عبر أديب عن مخاوفه من وجود إشارات لعلاقة مثلية في أفلام ديزني والأعمال الكوميدية مشيرًا إلي أن الأفلام والمسلسلات الكوميدية في الفترة الحالية ليست مثل مسلسل Friends وتحمل مفاهيم عديدة

يذكر أن أنجلينا جولي اعترضت على منع عرض فيلمها في عدة دول عربية بسبب وجود إشارة للمثلية الجنسية.

تعليق أنجلينا جولي عن منع فيلمها في بعض الدول العربية

كشفت أنجلينا جولي عن رأيها في منع عدة دول عربية وهم السعودية، الكويت وقطر عرض الفيلم في السينمات الخاصة بهم، ويرجح أن السبب هو وجود علاقة مثلية في الفيلم.

قالت جولي أنها فخورة بقرار شركة مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية، وذلك وفقًا لما نشره موقع news.com

تابعت قائلة “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة “فاستوس” جمال تلك العلاقة وهذا الحب”

وأضافت قائلة “كيف لأي شخص لا أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، أنه جاهل”

يذكر أن “فاستوس” هو أول بطل خارق مثلي الجنس يظهر في أفلام عائلة مارفل.

فيلم Eternals تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الخارقون تم إرسالهم إلي الأرض لحماية البشرية من عدو فضائي.