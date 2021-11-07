ياسمين صبري تخطف الأنظار بـ”الحجاب” في أحدث ظهور لها بأحد المساجد (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت ياسمين صبري جمهورها في الساعات الأخيرة بظهورها بالحجاب، وانتشرت صور الفنانة المصرية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وباتت حديث الجمهور.

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من صورة لها بالحجاب أثناء تواجدها في أحد المساجد في جولة سياحية جديدة له في أوروبا، الفنانة المصرية خطفت الأنظار بظهورها وصورها التي زادتها جمالا حيث فاجئت متابعيها بصورها بالحجاب وبإطلالتها به، وعلقت ياسمين صبري على صورها قائلة:”الله”.

ياسمين صبري نالت صورها بالحجاب إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بظهور الفنانة المصرية بالصور التي حصدت بعد أقل من ساعة من نشرها على أكثر من 200 ألف إعجاب، ياسمين صبري حرصت في الأيام الماضية على نشر أكثر من صور أثناء جولاتها في أكثر من دولة في الفترة الماضية، في وقت تجاهلت فيه الرد على تصريحات والدها أشرف صبري الذي كشف فيها عن تفاصيل علاقته بابنته منذ فترة الطفولة وحتى الآزمة التي تسببت في القطيعة بينهما.

ياسمين صبري واصلت حياتها بشكل طبيعي وإعادة نشر بعض المقولات والنصائح اليومية باللغة الإنجليزية عبر خاصية القصص القصيرة على “انستجرام”، إلا أن المقولة التي نشرتها اليوم الثلاثاء اعتبرها البعض بمثابة تعليق غير مباشر على تصرفات والدها، فكتبت: “حان وقت التغيير وبداية جديدة، ينتهي فصل قديم ولديك الآن كل ما تحتاجه لخلق حياة أحلامك، لا شيء يمكن أن يعيقك أو يجعلك عالقًا لأنك لا يمكن إيقافك حرفيًا”.

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ونشر والد ياسمين صبري أيضا تدوينة عبر حسابه على “فيس بوك” وذلك عقب تصريحاته لبرنامج “et بالعربي “، وأكد والد الفنانة المصرية أنه يوجه هذه الرسالة للمرة الأخيرة في الرد على التساؤلات والإتهامات التي وجهت إليه عقب هجومه وانتقاده لابنته ياسمين، وأكد أنه قال كل ما لديه من ردود على اتهامات ابنته التي وصفها بغير الحقيقية فيما يخص أنها لم تعيش طفولتها معه بل مع جدتها لوالدتها.

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فقال أشرف صبري:”بما يخص حياتي وابنتي.. فأنا قولت كل اللي عندي ردا علي اتهامتها غير الحقيقية، وعدم مشاركتها فرحة اخوها الشقيق ما عنديش أي جديد أقوله وما عنديش استعداد استمر في الرد علي أي تساؤلات، لأن كل حاجة قولتها كانت واضحة وصريحة وقفلت الباب للمهاترات، وربنا قادر يزيل جروحنا.. واللي بيسعدني أن ابني اتجوز وفرحان بعروسته وربنا يسعدهم وأنا فرحان بيهم ولا اسعي لعواقب جديدة او أحداث جديدة كفانا آلاما والحمد لله”.

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