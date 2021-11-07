بعد منع حفل وحلقة لـ سعد لمجرد في مصر.. الجمهور المغربي يطلق هاشتاج “لا نريد محمد رمضان”

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلق مجموعة من المغاربة هاشتاج تحت عنوان “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، وذلك ردًا على حملة الهجوم الذي قام بها الجمهور المصري لمنع إقامة حفل لسعد لمجرد، كذلك منع عرض حلقته مؤخرًا ضمن برنامج سهرانين مع أمير كرارة رغم طرح البرومو.

وجاءت الحملة بعد إعلان محمد رمضان أمس عن استعداده لحفل كبير في المغرب خلال شهر ديسمبر القادم.

واعتبر الجمهور المغربى أن الهاشتاج هو بمثابة رد قوى على منع سعد لمجرد من الغناء فى حفل كبير فضلا عن منع عرض حلقته مع الفنان أمير كرارة والتى تم تسجيلها ولكن تم منع عرضها.

وكان أبدى العديد من النشطاء المغاربة رفضهم دخول محمد رمضان إلى البلاد وطالبوا بـ إيقاف نشاطه الفني وحفله المقرر، وذلك في معرض تعليقهم على منشوره المقتضب، الذي أعلن فيه عن حفله الثاني في البلاد وأرفقه بـ فيديو مجتزأ من حفله الأول، يكشف عن جماهيريته وعدد الحضور.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي Twittet حملة رافضة لاستضافة سعد لمجرد في مصر، حيث تم تدشين هاشتاج يحمل اسم “مش عايزين سعد لمجرد في مصر”، بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا اغتصاب.

وكان هناك علامة استفهام كبيرة حول حذف البروم الخاص بالحلقة بشكل مفاجئ من Youtube ومنصات القناة عبر السوشيال ميديا.

وقام سعد لمجرد خلال البرومو بغناء “مشيت خلال” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ، وأغنيته الشهيرة “أنت معلم” بالأضافة لديو الذي جمعه بالفنان محمد رمضان “إنساي”.