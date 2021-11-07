حنان عن ارتدائها الحجاب واعتزال الفن: لبسته 5 سنين ومقدرتش وكنت بعيط (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - روت المطربة حنان قصة ارتدائها للحجاب واعتزالها للفن حيث أوضحت أنها اعتزلت عام 1999 بسبب مشكلات واجهتها.

تابعت حنان أثناء لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “نص الكلام” المذاع عبر قناة النهار حيث قالت “البداية كانت أن أنا هقعد سنة علشان الم أفكاري بس مش هعلن دة لقيت إني دخلت في حاجة تانية خالص وكانت الفترة دي اعتزال عدد كبير من الفنانات وكانوا بيدعوني لمجالس فكان حاجة جديدة وكلام مبسمعوش وقررت هوقف كل حاجة وعمري ما قولت دة حرام وده حلال”

وأضافت قائلة “أنا اعتزلت 1999 واتحجبت لمدة خمس سنين وقصة الحجاب كانت عملالي حالة صعبة ومكنتش قادرة عليه، كان ياريت بس مكنتش قادرة وكنت بعيط وليه معرفش”

وتابعت “كنت بطرد من مجالس لأني كنت بناقش وكان لازم اقتنع وآخر مرة حضرت كانوا بيقولوا أن قراءة الجرنال حرام فحسيت إني متخلفة وقاعدة مع متخلفين”

“قالولي لو قلعتي الحجاب هتاخدي ذنب كل الناس اللي هتمشي وراكي، وأنا مكنتش عارفة مين أخوان ومين سلفيين وكنت فاهمة أن هو دة الدين”

اللي انقذني هو أخويا وقالي روحي قدمي في الجامعة وأفهمي دينك وفعلا قدمت على دراسات إسلامية وقبلي كانت بسمة وهبة وهي اللي شجعتني، وكنت فاهمة أن الموضوع بسيط طلع صعب”

وأوضحت حنان أنها تعرضت لعدة مشكلات عقب ذلك مثل الانفصال ومن ثم الزواج للمرة الثالثة والسفر إلي ألمانيا.

كما أوضحت أن 80% من أصدقائها محجبات وأحد الأشخاص قال لها “كل حد فينا ليه طاعة تقيلة عليه وجوزي قالي البسيه في مصر واقلعيه في ألمانيا بس أنا رفضت”

واختتمت قائلة “انتي نازلة الدنيا تعملي لأخوكي الإنسان مسلم أو مسيحي وفقًا لقانون ربنا وضميرك ولا أنكر أن لولا الحجاب والاعتزال مكنتش فهمت ديني”