الرياض - محمد الاطلسي -

على مدار الاسابيع الماضية تصدرت “نور” مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب دقائق من إعلان نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا نيتها على الزفاف.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

شاهد الحسناء ابنة الفنان عادل إمام التي أشعلت فتيل الحرب بين حسني مبارك والزعيم .. لن تصدق جمالها!

السؤال الذي حير الجميع .. هل تعيش ابنة عمرو دياب برفقة خطيبها في منزل واحد قبل الزواج؟

بحيل ذكية وخطيرة .. هكذا يجني الفنان محمد رمضان ملايين الدولارات من مواقع التواصل؟

ظهور فرد جديد في عائلة خالد مقداد يضج مواقع التواصل .. من يكون و لما لم يظهر من قبل ؟| شاهد الصورة

بالأرقام : رهف القنون جمعت ثروة طائلة تفوق المتوقع بعد هروبها من السعودية .. لن تصدق كم بلغت والمفاجأة في مصدرها ؟

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة صادمة وغير متوقعة بشأن «سفاح الإسماعيلية »

أشهر فنانة مصرية فائقة الجمال تصرخ بقوة بعدما تحول مشهد ساخن على السرير إلى حقيقة ؟

بالأدلة والصور .. فنان مصري شهير يفجر مفاجأة مدوية ويعترف بمعاشرة هيفاء وهبي كالازواج .. شاهد

اكتشاف مذهل .. هذا هو الهرمون الوحيد المسؤول والمتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا يمكنك التحكم به؟

بعد 13 عاماً على عرضه.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح شكل بطل مسلسل يوسف الصديق - شاهد

أسرار لا تعرفها عن أشهر أم في السينما العربية .. تزوجت 11 يوم ورفضت إعطاء زوجها حقوقه الشرعية لأجل تبقى عذراء وكادت ان تشعل أزمة دبلوماسية كبرى

الأزهر العالمي يحدد 10 كلمات في القرآن يفهمها كثير من الناس خطأ .. تعرف عليها ؟

سبب صادم وراء طلاق شادية في «ليلة الدخلة» والمفاجأة في رد فعل والدها؟

هذا الفنان المصري الشهير غسل وكفن مرتين ولم يحضر جنازته أحد ..والمفاجاة كيف مات ! .. شاهد من هو ؟

مالا تعرفه عن شمس البارودي تزوجت امير سعودى بارز و حاولت الانتـ.ـحار ثلاث مـ.ـرات بسببه .. لن تصدق مت يكون | شاهد صور نادرة من الزفاف

لها مفعول السحر .. مكون رخيص بكل منزل يحمي الكلى ويقتل الخلايا السرطانية وفائدة أخرى تبحث عنها جميع النساء | تعرف عليها

بالخطأ .. عادة يمارسها الزوج مع زوجته« حراما شرعا » .. و دار الإفتاء: تغضب الله كثيرا

لم تلبي أمه طلبع فوضع لها اللسم في الشاي .. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرته بالسر الخطير فسقط مشلولا على الفور؟

خلاف ثروة سمير غانم .. الكشف عن رقم جديد وغير متوقع بشأن ثروة دلال عبدالعزيز تركتها لبناتها دنيا وإيمي؟

اخيرا انكشف السر الذي أخفته«دلال عبدالعزيز » عن سمير غانم وحينما علم به انصدم و فقد القدرة على النطق!.. لن تصدق ماهو ؟

اقرأ أيضاً : استعرض رجولته أمامها في ليلة الدخلة فوقعت الكارثة ونقلت العروس إلى المستشفى وسط صرخات الجيران

اقرأ أيضاً : اكتشاف أخطاء صادمة في مسلسل « لن أعيش في جلباب أبي» لم يركز عليها أحد - تعرف عليها

اقرأ أيضاً : أسرار مثيرة في حياة محمود ياسين ونجلاء فتحي .. زواج سري وانتقام شهيرة ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وأبدت سعادتها الكبيرة للتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بعد الزواج، وهذا ما أكد لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تم نشره من اخبار حول اقامتها برفقة حبيبها في منزل واحد قبل الزواج ما هي الا شائعات لا اساس لها من الصحية

كشفت نور عمرو دياب، عن صور طلب عرض الزواج عليها داخل حديقة، حيث نشرت على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة تظهر يدها وهي ترتدى خاتما بسيطا، وصورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية ليلبسها الخاتم بعيدا عن الصخب والاحتفال الكبيرة.

وكما كان حال الاحتفال بسيط، ظهرت نور عمرو دياب، بفستان بسيط مزين بالورود، في حين اختار خطيبها إطلالة كاجوال، وعلقت نور على الصور: "أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجأني وقدم لي عرض زواج"، ولم توضح نور، إذا كانا يرتبان لحفل خطوبة أم لا.

وترتبط نور عمرو دياب بالمصور ومدرب اللياقة البدنية كيران وودورد منذ حوالي 5 أشهر.. وهو بريطاني من أصول إفريقية، واعتاد خلال الفترة الماضية على نشر أكثر من صورة لنور دياب، وعلق عليها: أحبك.