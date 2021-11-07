الموت يغيب أشهر فنان مصري و الحزن يخيم على الوسط الفني .. شاهد من يكون ؟ (الاسم والصورة )

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الفنان كريم الحسيني، السبت، عن وفاة الفنان أحمد عبدالحي.

ونشر الحسيني، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي".

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وأضاف: "والنبي بلاش نفاق، والناس الحلوين بتوعنا يقعدوا يكتبوا كان ممثل جامد، وأنا كنت مرشحه، وكنت شايفه، وانتوا أصلا ماكنتوش بتردوا عليه.. كفاية بقى، الرحمة.. أدعوا له بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "وادي الجن (الكهف)" 2021، "عمر ودياب" 2020 ، "طلقة حظ" 2019 ، "ربع رومي" 2018 .