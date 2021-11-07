الرياض - محمد الاطلسي - وبخ داعية مصري شهير النار الفنان عادل إمام ذات مرة، بكلمات جارحة على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن سخر منه الزعيم في إحدى مقابلاته التلفزيونية.

وكانت البداية عندما قام الفنان عادل إمام، بتقليد الأكاديمي المصري والداعية المثير للجدل مبروك عطية، بطريقة ساخرة انتقد خلالها طريقته في اختلاف لهجته عند استقبال ضيوفه والتي تتغير حدتها بمجرد معرفته لهوية المتصل إذا كان من مصر أو من دول الخليج خصوصا السعودية، وفقا لمتابعة "أحداث نت".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

مؤشر خطير يدل على أمراض فتاكة وراء ألم القدمين و ثقلها عند استيقاظك من النوم ؟

الخلطة المعجزة : قم بازالة التجاعيد نهائياً وبلا عودة وشد وتبييض البشرة في آن واحد والسر بالحلبة .. طريقة التحضير

داعية مصري شهير يوبخ عادل إمام على الهواء بكلمات جارحة.. لن تصدق ماذا فعل الزعيم؟

الكشف عن هوية المرأة التي مات نور الشريف وهو يقبل يدها ؟

الموت يغيب أشهر فنان مصري و الحزن يخيم على الوسط الفني .. شاهد من يكون ؟ (الاسم والصورة )

شاهد الحسناء ابنة الفنان عادل إمام التي أشعلت فتيل الحرب بين حسني مبارك والزعيم .. لن تصدق جمالها!

السؤال الذي حير الجميع .. هل تعيش ابنة عمرو دياب برفقة خطيبها في منزل واحد قبل الزواج؟

أشهر فنانة مصرية فائقة الجمال تصرخ بقوة بعدما تحول مشهد ساخن على السرير إلى حقيقة ؟

بالأدلة والصور .. فنان مصري شهير يفجر مفاجأة مدوية ويعترف بمعاشرة هيفاء وهبي كالازواج .. شاهد

سبب صادم وراء طلاق شادية في «ليلة الدخلة» والمفاجأة في رد فعل والدها؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ومع إن الزعيم عادل إمام لم يذكر اسم الداعية مبروك عطية، إلا أن الأخير عرف أنه المقصود في الكلام، ليرد حينها على انتقاد الزعيم بقوله: "تحياتي للفنان عادل امام المحترم اللي اشوفه افرح واتفرج عليه اقول موهوب لكن يتكلم في الدين والسياسة أقول له اصطب خليك في مجالك يا بيضه يا كبيرة يا امورة".

وأضاف : "فانا لا أسخر منك ولا اقلدك وأنت بتمثل وانت لا تسخر مني يا عدووله ولاتسخر وانا بقول العلم يا حبيبي اللي قضيت فيه عمر كبير اوي وبقيت فيه زعيم بحق وحقيقي".

وتابع: "يا استاذ عادل ويا استاذ معدول ويا كل عدووله في الدنيا أنا مليش دعوة في حد ولا بسبق لسان اقدر اقول لحد كلمه تسيئه وخليك ياللي انا بتبهرني في مجالك بلاش تتكلم عني اتكلم عني يا حبيبي لو كنت ابن كارك ومعرفتش أمثل كويس".