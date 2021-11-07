الثلاثاء المقبل انتهاء عرض ”ولاد البلد” لفرقة مسرح المواجهة

ينهى عرض "ولاد البلد " جولته فى محافظة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر، والذى كان يعرض ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع "المواجهة والتجوال"، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عيد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح وتنفذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقدم العرض المسرحى "ولاد البلد" خلال الفترة الماضية عروضه فى كل من إطسا، دفنو، منية الحيط، مطول، الغرق، يوسف الصديق، الأبعدية يوسف الصديق، الريان، قارون، بمحافظة الفيوم، والعرض بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

يذكر أن هذه الجولة تولي اهتمامًا خاصًا لطلاب المدارس والجامعات، حيث تقدم بعض حفلات العروض في تمام الثانية عشر ظهرا لتناسب مواعيد خروج طلاب المدارس والأهالي بالقرى.