الخميس المقبل.. محمد الحلو يحيى حفلا غنائيا بأوبرا دمنهور

يحيى الفنان محمد الحلو حفلا غنائيا بأوبرا دمنهور يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر، وذلك ضمن مهرجان الموسيقي العربية 30، والذى يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية دكتورة إيناس عبد الدايم، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر وتديره الفنانة جيهان مرسي.

ويقدم الحلو خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وتكون أسعار تذاكر الحفل 85، 110، 160، كما يشاركه في الحفل كل من الفنان محمد الخولى، الفنانة أجفان.

وكان قد طرح المطرب محمد الحلو أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "بتغني لمين" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية، احتفالاً بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد، وتعاون الحلو فى الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد حارس، وهي من ألحان وتوزيع جو حنا.

وتعد أغنية "بتغني لمين" هي التعاون الثالث الذي يجمع محمد الحلو بالشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا مؤخرا في الأغاني: "بكره حيندموا"، و"أنا مصري"، ويسجل العمل أول تعاون بين "الحلو" والملحن والموزع جو حنا.

يشار إلى أن آخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو على موقع الفيديوهات "يوتيوب" هي أغنية "بكره حايندموا" ، التي كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.

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