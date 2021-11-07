ننشر التفاصيل الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية

اختتم مهرجان قرطاج فعالياته ووزعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس. وجاءت الجوائز كالتالي: جوائز الفيلم الروائي الطويل:- التانيت الذهبي: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.- التانيت الفضي: "نار الربيع التي لا تروض" للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو. - التانيت البرونزي: "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي من تونس. - جائزة أفضل ممثلة: دميانة ناصر عن دورها في فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر .- جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن دوره في شريط "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر إيدروس أحمد من الصومال. - جائزة أفضل سيناريو: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر. - - جائزة أفضل موسيقى: "علّي صوتك" للمخرج نبيل عيوش من المغرب.- جائزة أحسن صورة: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتو. - جائزة أفضل مونتاج وتركيب: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتو. تنويهات لجنة التحكيم:- فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر.- فيلم "فرططو الذهب" لعبد الحميد بوشناق من تونس. * جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:ـ التانيت الذهبي: "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين. التانيت الفضي: "المأوى الأخير" للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي.ـ التانيت البرونزي: "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين. جوائز الأفلام الروائية القصيرة:ـ التانيت الذهبي: Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هرواي. ـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيكولا فتوح من لبنان. التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس. جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة: التانيت الذهبي: "شيفرد" للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب إفريقيا. التانيت الفضي: "فأحترق البحر" للمخرج ماجد الرميحي من قطر.ـ التانيت البرونزي: "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة شيماء التميمي من اليمن. - جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة: فيلم "من تحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر من السعودية. - جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان: فيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين. - جائزة العمل الأول "الطاهر شريعة": فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر. - تنويه خاص: فيلم "كباتن زعتري" للمخرج علي العربي من مصر. - جائزة تي في 5 موند: فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.

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