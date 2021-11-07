الفنان عمر العبداللات يحيي حفلا غنائيا بـ إكسبو دبى

يحيي الفنان عمر العبداللات، مساء الجمعة المقبل، حفلاً غنائيا على مسرح اليوبيل بـ"إكسبو 2020 دبي"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للأردن فى المعرض .
وأكد العبداللات أنه مستعداً للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحاً أنه أعد برنامجاً غنائياً من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، ليقدمها مباشرة على أنغام فرقته الموسيقية.
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