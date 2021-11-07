شاهد.. أصالة ترتدي كاب عليه أول حرف من اسم زوجها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهرت أصالة في الصورة و هي ترتدي كاب وعليه أول حرف من اسم زوجها فائق حسن مما اثارت اعجاب متابعيها.

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