تعرف على سبب استمرار الهجوم على محمد رمضان في المغرب

لا تزال حالة الجدل التي أثارها الفنان محمد رمضان ، مستمرة عقب إعلان تفاصيل حفله الجديد في المغرب والذى من المقرر ان يقام في ديسمبر المقبل.

وتسبب إعلان محمد رمضان، عن حفل الجديد في جدل كبير حيث قرر عدد كبر من الجمهور المغربي أن يطلق هاشتاج بعنوان “لا نريد محمد رمضان في المغرب”.

وأكد عدد من النشطاء المغاربة ، عبر موقع انستجرام أن محمد رمضان نشر مغالطة صريحة على حفلته السابقة فالمغرب بتحقيقها عدد حضور قياسي، مع العلم الحفلة كانت مجانية بدون تذاكر من تنظيم maître gims و ليست حفلة خاصة برمضان كما يدعي هو كان فقط مشارك بدعوة الى جانب مغاربة اخرين من بينهم الحر و امينوكس.

والغريب في الأمر أن الجمهور المغربي ربط بين النجمين كونهما قدما سويا اغنية بعنوان “انساى” والتي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها منذ فترة والغريب أيضا أن محمد رمضان مازال يروج لحفلته التي من المقرر ان تقام في مراكش بديسمبر المقبل.

وأبدى العديد من النشطاء المغاربة، رفضهم دخول محمد رمضان، إلى البلاد وطالبوا بـ إيقاف نشاطه الفني وحفله المقرر، وذلك في معرض تعليقهم على منشوره المقتضب، الذي أعلن فيه عن حفله الثاني في البلاد وأرفقه بـ فيديو مجتزأ من حفله الأول، يكشف عن جماهيريته وعدد الحضور.