بسبب سعد لمجرد.. رفض واسع لمحمد رمضان في المغرب

أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، رفضهم لإحياء الفنان المصري، محمد رمضان حفلا في المملكة، على خلفية أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

ونظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فور إعلان محمد رمضان تفاصيل الحفل، هاشتاغاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "لا نريد محمد رمضان فى المغرب".

واعتبر الجمهور المغربي أن الهاشتاغ هو بمثابة رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء فى حفل كان مقررا في مصر، إضافة لمنع عرض حلقته مع الفنان المصري أمير كرارة التي تم تسجيلها لصالح إحدى الفضائيات المصرية، ولكن تم منع عرضها.

وقال أحد المستخدمين "كما تدين تدان.. تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم "لا نريد محمد رمضان في المغرب".

فيما قال آخر "لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان".

وكتب حساب لشحص مصري يدعى محمد الخطيب متضامناً مع تلك الدعوات قائلا: "من مواطن مصري بسيط أؤيد إخواني في المغرب الشقيق وكل التحية للمغاربة ونجوم المغرب".

وكان محمد رمضان قد أعلن عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، عن موعد حفله الثاني في المغرب، إذ نشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلق عليه وكتب: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية".