شاهد.. تامر حسني يفاجيء عروسين في أمريكا

نشر الفنان تامر حسني، فيديو له من أحد الأفراح في لوس أنجلوس بأمريكا، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا: “نادين وديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في أمريكا بلوس انچلوس.. حقيقي كان من أجمل الأفراح عشان الجميل أن والدة العريس كانت متفقه معايا وعاملة مفاجأه ليهم من غير ما يعرفوا وفهمتهم اني مش هاجي ومش فاضي وهم اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى ومكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم وزي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه وفعلاً غاليه عندي اوي.

عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح وانا كمان حبيتكم جداً انتوا وكل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميله وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز و ميرنا️”.