بالصور.. التجهيزات النهائية للمؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للإعلان عن تفاصيل الدورة 43 التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وقرر المهرجان، تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، ليصبح في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

جاء ذلك بعد دراسة جيدة لخريطة المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليسمح الموعد الجديد للصحفيين وللسينمائيين العرب والأجانب بالتواجد في المهرجانات المختلفة لمشاهدة جميع الإنتاجات المتاحة وحضور وتغطية الفعاليات.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، عن عدم السماح للصحفيين والإعلاميين غير الملقحين بلقاح كورونا بالحصول على بطاقة المرور لتغطية فعاليات الدورة 43 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأصدر المركز الصحفي للمهرجان، تنبيها للصحفيين المسجلين رسميا لتغطية الدورة المقبلة أنه وبناءً على توجيهات الجهات المختصة بجائحة كورونا، فإنه سيكون لزاما تقديم شهادة الحصول على اللقاح أو صورة منها كشرط لاستلام كارنيه المهرجان.