لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل..التفاصيل

أعلن الفنان لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل، خلال تكريمه في حفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. وطمأن لطفي لبيب الجمهور على حالته الصحية، في تصريحات صحفية على هامش تكريمه، قائلًا: "الجمهور واحشني جدًّا وأنا بصحة كويسة ولكني ما أقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لأني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال، ومش بقدر أقف على رجلي"

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