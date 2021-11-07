فيلم ديزني ومارفل الجديد Eternals المثير للجدل يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

تصدر فيلم ديزني ومارفل الجديد Eternals المثير للجدل البوكس أوفيس الأمريكي بعد يومين من طرحه رسميا في دور العرض عالميا ومحليا.

حصل الفيلم على مجموع إيرادات حول العالم وصل إلى حوالي 70 مليون دولار، فيما تصدر البوكس أوفيس الأمريكي بحوالي31 مليون دولار ومازالت أرقامه في ازدياد.

يتوقع خبراء صناعة السينما أن يحقق Eternals أو الأبديون حوالي 70 مليون دولار في دور العرض الأمريكية بنهاية الأسبوع الحالي، لينضم إلى زملائه السابقين من الأفلام التي حققت أرقام عالية في زمن الوباء.

ورغم إيراداته إلى أن فيلم Eternals نال تقييمات ومراجعات ضعيفة على المواقع المتخصصة، ولم تكن ردود فعل الجمهور عليه كما هو متوقعا، كعادة أفلام مارفل وديزني.

يضم فيلم Eternals قائمة كبيرة من الأبطال على رأسهم أنجلينا جولي، والممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان.

ولن يعرض Eternals مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.

كشف تقرير لموقع هوليوود ريبورتر عن منع عرض فيلم أنجلينا جولي الجديد Eternals في دور العرض بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وعلم الموقع الفني الشهير من مصادر له، إن فيلم Eternals الذي كان مقررا طرحه في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي ومصر قوبل برفض كبير من قبل الرقابة المحلية للدول الثلاث.

طلبت الرقابة المحلية حذف وتعديلات العديد من مشاهد فيلم Eternals، وهو ما لم تكن ديزني أو مارفل على استعداد للقيام بها.

ورغم الإعلان عن الحجز للفيلم في وقت سابق بإحدى السينمات الشهيرة في هذه الدول، إلا أنه أزيل من الأخبار، ولكنه مازال مدرجا ضمن قائمة الأفلام التي ستصدر قريبا في الإمارات.

ترجح المصادر أن سبب منع الفيلم هو تقديمه لأول بطل خارق مثلي الجنس، ووجود علاقة بين زوجين من نفس النوع، في ظل غير قانونية المثلية الجنسية في عدد كبير من دول الخليج العربي.

انتقدت النجمة العالمية أنجلينا جولي قرار دول خليجية بينها السعودية حظر فيلمها "الأبديون" (Eternals) بعدما كان من المقرر عرضه الخميس المقبل.

ونقل موقع "نيوز دوت كوم" عن جولي التي أدت دور البطولة في الفيلم "حزنها على الجمهور".