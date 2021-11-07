”إكسبو دبى 2020” يكرم الراحل صباح فخرى بعرض ضوئى مبهر لمدة 6...

حرص القائمون علي معرض "إكسبو دبي 2020" في الإمارات، علي تكريم الفنان السورى الراحل صباح فخرى، بعرض ضوئي كبير ظهرت فيه صور الراحل على جدران قبة ساحة الوصل في المعرض.
وتزامن عرض صورة "ملك القدود الحلبية" على قبة ساحة الوصل في معرض "إكسبو 2020" الضخمة مع أغنيته الشهيرة "يا مال الشام"، خلال 6 دقائق متواصلة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
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