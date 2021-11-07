شاهد.. حدوتة ”سكر مر” تكشف معاناة الأطفال مع مرض السكرى

شهدت الحلقة الأولى من حدوتة "سكر مر" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب" بطولة مراد مكرم وفريال يوسف وإيهاب فهمى، أحداثاً متباينة للغاية، حيث بدأت الحلقة بتعرض الطفل تامر نجل مراد مكرم وفريال يوسف لمرض "السكرى" حيث ظهر في أول مشهد له وهو يعانى من التبول اللإرادى، وبدأ يعبر عن حزنه وأكد أنه لم يشرب الماء في المساء، ومع ذلك تسربت منه المياه، ليحاول والده تهدئته ومساندته نفسيًا، إذ أكد له أنه مريض وسيشفى إذا خضع لتعليمات الطبيب.

كما شهدت الحلقة، الضغوط المادية التي يتعرض لها مراد مكرم من مصروفات المدراس والمنزل والأقساط وخلافه، مما جعله في ضيق أدخله في خلافات مع مديره في البنك، وعلى جانب آخر، تبين أن الطفل تامر يشعر بأزمة نفسية بسبب تنمر زملاءه في المدرسة عليه، مما جعله يغضب ويضرب زميله، وهو ما عرضه لاستدعاء ولى أمر من مديرة مدرسته.

حدوتة "سكر مر" بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.