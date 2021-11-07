عرض فيلم ليدي جاجا الجديد House of Gucci في مهرجان القاهرة

يعرض فيلم ليدي جاجا الجديد House of Gucci ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 وفق ما أعلنه القائمون على المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل.

يتوقع خبراء الموضة أن تبرز ليدي جاجا موضة مختلفة تماما من الأزياء والفساتين والتصميمات الراقية التي تميزت بها عائلة جوتشي والتي تدور حولها أحداث الفيلم.

ويؤهل فيلم House Of Gucci ليدي جاجا للترشح للأوسكار مرة أخرى، التي تلعب فيه دور باتريزيا ريجياني، الزوجة السابقة لـ"ماوريتسيو جوتشي" الذي يقوم بدوره آدم درايفر.

تدور أحداث فيلم House Of Gucci حول قصة اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وتآمر زوجته الأولي لتدبير الحادث، وتلعب سلمى حايك دور صديقتها، وأحداثه مقتبسة من كتاب طرح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

فيلم House Of Gucci من إخراج ريدلي سكوت، ويضم في فريق تمثيله العملاق آل باتشينو، وجيريمي أيرونز، ومقرر طرحه في 24 نوفمبر المقبل.

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