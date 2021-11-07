مهرجان القاهرة يكرم المخرج الفرنسي تيري فريمو

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج الفرنسي تيري فريمو والمؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman. وتيري فريمو، هو مخرج فرنسي ولد في تولينز خارج غرونوبل عام 1960 ونشأ في ضاحية مينجوت في ليون. وكان المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ عام 1995 ثم تم تعيينه كمدير إداري. وأصبح المدير الفني لمهرجان كان السينمائي في عام 2004 والمدير الفني والتنفيذي للمهرجان عام 2007.

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