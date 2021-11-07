شاهد.. يسرا تنشر صورة من الذكريات عبر تويتر

شاركت النجمة يسرا، جمهورها، بصورة من الذكريات، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وكتبت من خلالها معلقة:"Golden memories".

وتلقت يسرا تفاعل كبير من جمهورها من خلال صورتها، وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

قمر يا سيفا طول عمرك

انتي في القلب والله ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يارب

ملامح بريئة وجميلة