شاهد.. يسرا تنشر صورة من الذكريات عبر تويتر

شاركت النجمة يسرا، جمهورها، بصورة من الذكريات، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وكتبت من خلالها معلقة:"Golden memories".
وتلقت يسرا تفاعل كبير من جمهورها من خلال صورتها، وجاءت بعض التعليقات كالآتي:
قمر يا سيفا طول عمرك
انتي في القلب والله ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يارب
ملامح بريئة وجميلة
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