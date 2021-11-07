“الإعلاميين” تحقق مع مدحت شلبي بسبب “إيفهاته” وتجاوزاته في مباراة القمة

ابو ظبي - احمد الجزار - استدعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والاهلي في الاسبوع الثالث للدوري الممتاز.

وأوضح سعده في بيان له: يأتي هذا وبعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، انتقد أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، الإعلامي مدحت شلبي بسبب تعليقه الساخر “زغلول” معلول في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وخلال استضافته في برنامج “البريمو”، الذي يقدمه لاعب كرة القدم السابق محمد فاروق عبر قناة Ten، قال أمير عزمي مجاهد: “كابتن مدحت طبعا قيمة، بس في وقت من الأوقات في تعليقات مينفعش تتقال. في كام إفيه إتقال الموضوع بقى أوفر شوية، وفي تلميحات مش ظريفة.”

وأضاف: “طبعا هو راجل عنده خبرة ومن المعلقين الكبار، بس لازم يبقى في كنترول في بعض التعليقات اللي بتطلع عشان في الأول وفي الآخر دي بيوت وفيها عائلات.”

وتابع: “أكيد كلنا بنستمتع بيه وراجل طبعا ليه اسمه في الإعلام ومحترم، بس يبقى في كنترول شوية في بعض التعليقات مينفعش تتقال في ماتش كورة.”