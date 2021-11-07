بينها أفضل فيلم عربي.. “ريش” يحصد 4 جوائز في مهرجان قرطاج ويُحرم من تمثيل مصر في الأوسكار

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح الفيلم المصري ريش، في حصد 4 جوائز من مشاركته في مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي انتهى أمس.

فلقد حصل على جائزة “الطاهر شريعة” للعمل الأول.

كذلك فاز الفيلم بجائزة “التانيت الذهبي” عن أفضل فيلم عربي في مهرجان قرطاج السينمائي وجائزة أفضل سيناريو.

كما حصلت بطلة العمل دميانة نصار على جائزة أحسن ممثلة في المهرجان

ورغم أن الفيلم حصد الكثير في الجوائز الاستثنائية للسينما المصرية، أبرزها أفضل فيلم في مسابقة أفلام النقاد بمهرجان كان إلى جانب جائزة الصحافة الدولية للعمل الأول.

ومن بعدها أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي، وهو العرض الذي قابله عاصفة من الانتقادات من قبل الفنانين ووصفوا الفيلم بأنه يسيء لسمعة مصر.

ثم حصد جائزة أخرى في أحد مهرجانات الصين وأخيرًا 4 جوائز بقرطاج.

الغريب أنه رغم كل هذه الجوائز، والتي يجب أن تفتخر بها السينما المصرية، إلا أن الفيلم قد حرم من تمثيل مصر في الأوسكار، وكان الفيلم هو الأحق بالتمثيل هذا العام، بسبب الجوائز العالمية التي حصل عليها، والتي كانت ستؤهله لخوض منافسة قوية للحصول على جائزة أفضل فيلم أجنبي، ولكن علم “جوو 2 فن”، بأن بعض الجهات رفضت أن يمثل الفيلم مصر خاصة بعد عاصفة الهجوم القوية التي تلاقها خلال مشاركته في الجونة، مما اضطر منتجه محمد حفظي، لتأجيل عرضه للعام المقبل ويحرم الفيلم فعليًا من خوض سباق هو الأحق به على كل المستويات، ويتم تصدير فيلم اَخر وهو ” سعاد”، لتمثيل مصر في المسابقة، ورغم أنه سبق وشارك في مهرجاني كان وبرلين إلا أنه لم يحظى بالجوائز التي حققها فيلم “ريش”، وبذلك تخسر مصر فرصة ذهبية في سباق أهم جائزة فنية (الأوسكار).