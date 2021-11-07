“قدام الخمسة إحنا تلامذة”.. محمد حماقي يغير كلمات أغنيته بعد فوز الأهلي(فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان محمد حماقي بفوز النادي الأهلي بخماسية على نادي الزمالك في مباراة القمة 123.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد حماقي أثناء إحيائه حفل زفاف واستبدل كلمات أغنية “قدام الغمزة إحنا تلامذة” بـ”قدام الخمسة إحنا تلامذة” وسط تفاعل الحضور.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج “هدفين”، على معلول “هدفين” ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

من ناحية أخرى طرح محمد حماقي ألبوم “يا فاتني” رسميا يوم 6 أكتوبر ويحتوي على 15 أغنية منهم “زيها مين” و”لو هتسيب” و”تك” و”طالع موضة” و”عرض مستمر”، و”ليلة العمر”