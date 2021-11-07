الرياض - محمد الاطلسي - سمية سعيد فتيحة أو سمية الخشاب واحدة من الفنانات المصريات الذين نالوا إشادات كبيرة خلال مشوارها الفني، الخشاب من مواليد محافظة الإسكندرية وتبلغ من العمر 44 عاما فهي من مواليد عام 1976 تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 1997،وبدأت مشوارها الفني في عام 1993.

كانت تستعد لتقديم أغنيات، ولكن فجأة وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم، وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت تعمل في مجال السياحة والبنوك.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

متوفرة في الاسواق ورخيصة الثمن .. هذه النبته اوصانا بها رسول الله تنظم سكر الدم وتخفظ الكوليسترول وتعالج أمراض كثيرة لن تتوقع بعضها | اكتشفها الأن

تسريب صور نادرة جدا تنشر لأول مرة للسندريلا سعاد حسني في حفل زفافها .. و المفاجأة الغير متوقعة من هو العريس ؟ | شاهد

تفاصيل مؤلمة .. أشهر فنان مصر مات كل أطفاله واكتشف أن حبيبته عشيقة والده | شاهد صور

مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق ماهي مهنة «سمية الخشاب» قبل التمثيل .. والمفاجأة في عدد ازواجها !

فتاة حسناء ذهبت إلى صديق والدها لحل مشكلتها.. فكانت الكارثة التي لاتخطر على بال؟ | تفاصيل صادمة

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من ممارسة “العلاقة الزوجية ” في هذا التوقيت لهذا السبب ! .. هل انت واحد منهم ؟

يجهله الكثيرون .. احذر هذا الخطأ القاتل خلال تحضير الشاي قد يتسبب بموتك فورا ؟

يجهله الكثيرون .. احذر هذا الخطأ القاتل خلال تحضير الشاي قد يتسبب بموتك فورا ؟

للمتزوجين فقط .. اليك مكونات «الخلطة السرية» لحياة جنسية افضل وأكثر سعادة ؟

الفنانة«نانسي عجرم » تخرج عن صمتها وترد بكلمات نارية بعد ماضجت مواقع التواصل بخبر طلاقها .. شاهد ماذا قالت ؟

تناول كوب واحد من هذا المشروب اللذيذ يخفض السكر في الدم خلال دقائق ..وقل وداعا للأنسولين بعد الان

أسرار و حكاية لحظة القبض على زبيدة ثروت بتهمة الجاسوسية.. والمفاجئة بأدوات الجريمة؟

شاهد ظهور الوليد بن طلال رفقة والدته الحسناء لأول مرة.. بالفيديو

يزرع بكل الدول العربية ..هذه الثمرة كان يعشقها النبي عليه الصلاة والسلام ( تعرف عليها الان )

لا يخلو منه اي منزل .. مشروب خارق ينسف الكرش وينقص الوزن في 7 أيام فقط| تعرف على طريقة التحضير

ظهور هذه العلامات على قدميك ليست عادية وانما تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ؟

جهز فراش الزوجية .. و في ليلة الدخلة تفاجئ أن عروسته « ليست عذراء ».. والمفاجأة الغير متوقعة في رد فعله ؟

بجراءة غير معهودة و بدون خجل .. فنانة شهيرة تفجر اعترافات نارية: نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي ولا أستطيع مقاومته!

سفاح الأسماعيلية يخرج عن صمته لأول مرة و يدلي باعترافات خطيرة جدا بشأن الجريمة | تفاصيل مثيرة

اخيرا وبعد طول انتظار.. “واتساب” يطلق خاصية جديدة من نوعها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت |طريقة تفعيلها

سقط على الأرض مغمى عليه .. كيف تسببت مديحة كامل في مرض عادل إمام وتوقف مسرحية شاهد مشافش حاجة؟

اقرأ أيضاً : عروس تقضي «ليلة الدخلة» في العناية المركزة.. سقطت مغشيا عليها بعد قيام العريس بممارسة هذا الفعل؟

اقرأ أيضاً : استعرض رجولته أمامها في ليلة الدخلة فوقعت الكارثة ونقلت العروس إلى المستشفى وسط صرخات الجيران

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

إلا أن الفنان صلاح السعدني نصحها بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء، ودرست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، ومثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات "الحساب" مع صلاح السعدني، و" اللعب في المضمون " مع يوسف شعبان وهالة صدقي، وحضرة المحترم عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ .

تزوجت سمية الخشاب 5 مرات الأولي في عمر الثالثة والعشرين، قبل دخولها مجال الفن، حيث تزوجت على طريقة الصالونات، ثم انفصلت عنه بعد أن رفض دخولها عالم الفن.

أما المرة الثانية فكانت سرا ولم تعلنها للجمهور إلا عند الطلاق، وكانت من رجل أعمال عربي معروف وهو من أصر على جعل الزواج سرا، لكنها رفضت فى النهاية وحصل الطلاق.

الزواج الثالث لم تتحدث عنه مطلقا ولم تخبر أحد به، وحين أعلنت الأمر اكتفت بالقول أنه كان جوازا قصيرا ولم يستمر رافضا الافصاح عن الشخص .

وفى المرة الرابعة كان الزوج طيارا واكتفت بالحديث عنه فى أحد البرامج بأنه زواج جاء بعد قصة حب وصداقة طويلة، ولكنها عادت وأعلنت خبر طلاقها للمرة الرابعة.

أما الزوج الخامس، كان المطرب الكبير أحمد سعد، ولكنهما انفصلا في مارس 2019 انفصلا بعد الدخول في المحاكم وفترة من الهجوم المتبادل بين الطرفين فى وسائل الاعلام .