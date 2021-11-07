زينة تخضع لعملية جراحية مؤجلة منذ 12 عامًا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة زينة، عن خضوعها لعملية جراحية في أسنانها، موضحة أنها كانت قد أجلت إجرائها منذ 12 عاما.

ونشرت زينة، فيديو ، ظهرت خلاله مرتدية ملابس العملية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “لبسوني لبس العملية علشان أعمل عملية في ضرسي اللي مأجلاها بقالي 12 سنة من رعبي من العمليات”.

View this post on Instagram A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29)

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” والذي عُرض في رمضان 2021.

المسلسل بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.